Reuters: ABD'nin Türkiye yaptırımları her an ilan edilebilir

Reuters haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre ABD yönetimi, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri sebebiyle yaptırım getirme hazırlığında olduğu belirtildi.

ABD'li dört farklı yetkiliye dayandırılan haberde, "Ankara'yı öfkelendirecek ve müstakbel Joe Biden yönetimiyle ilişkileri karmaşık hale getirecek" yaptırımların her an ilan edilebileceği ifade edildi.

Söz konusu yaptırımların, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı'nı ve Başkanı İsmail Demir'e yönelik olacağı da iddialar arasında.