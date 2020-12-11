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    2012'de ABD'ye teslim edilen Mısırlı Adil Abdul Bary (Adel Abdel Bary), 2014'te ABD yargısı karşısında elçilik saldırılarındaki rolünü kabul ederken ağladı.

    ABD elçiliklerine saldırılardaki rolünden 25 yıl hapse çarptırılan 'Bin Ladin'in sağkolu', obeziteden erken tahliye oldu

    © REUTERS / Mahkeme çizimi
    ABD
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    ABD elçiliklerinde 224 kişiyi öldürüp 5000'ini yaralayan bombalı saldırılardaki rolünü kabul eden 'Bin Ladin'in sağkolu', erken tahliye edildi. Manhattan'daki federal yargıcın, 2015'te 25 yıl hapse mahkum ettiği Kaideciyi, bu kez hapiste pandemiden sağ çıkamayacak kadar obez olduğu gerekçesiyle serbest bıraktığı anlaşıldı.

    ABD'nin Mayıs 2011'de öldürdüğü Kaide lideri Usame bin Ladin ile halefi Eymen el Zevahiri'nin planladıkları saldırılarda Londra üzerinden irtibat, enformasyon, halkla ilişkiler, lojistik ve militan toplama işlerini halleden adamları olarak bilinen Adil Abdul Bary (60), ABD Büyükelçiliklerine bombalı saldırılardaki rolü gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum olmasına rağmen, artık serbest. 

    1999'da Britanya'da yakalanan, ama bir türlü mahkum edilemedikten sonra 2012'de ABD'ye teslim edilen Mısırlı Bary, 2014'te ABD yargısı karşısında elçilik saldırılarındaki rolünü kabul etti. Ağustos 1998'de ABD'nin Kenya ve Tanzanya Büyükelçiliklerini hedef alan bombalar, 224 can alıp 5000'den fazla kişiyi yaralamıştı. New York/Manhattan'daki mahkemeyle anlaşarak 2015'te 25 yıl hapse mahkum edilen Bary, bu yılın ekim ayında erken tahliye edildi.

    Manhattan'daki federal yargıcın, daha önce mahkum ettiği Bary'yi bu kez koronavirüs pandemisinden demir parmaklıklar ardında sağ çıkamayacak kadar obez olduğu gerekçesiyle serbest bıraktığı ortaya çıktı.

    Bary'nin 2009'da vatandaşlığına geçtiği Britanya'ya geri döndüğü ve özgürce hayatına devam ettiği öğrenildi.

    Kaide'nin baş irtibatçısının 'cihatçı rapçi' lakaplı oğlu Abdulmacit Abdul Bary de IŞİD'e katılıp kafa kesmelere karışmıştı

    Yargıç Lewis A. Kaplan, erken tahliyenin gerekçeli kararında "Sanığın obezitesi ve biraz ilerlemiş yaşı, Kovid-19 karşısında onu ortalama bir kişiden çok daha riskli hale getiriyor" dedi.

    28 Ekim'de bırakılması öngörülen Bary için avukatları yaşı, kilosu ve astmasını gerekçe göstererek acil tahliye talep etti. 

    Avukatının "Bary’nin devam eden hapsi artık enfeksiyon riskini önemli ölçüde artırıyor ki, bu, feci sağlık sonuçlarına yol açabilir" dediği yazısı mahkeme belgelerine girdi. 

    104.3 kiloluk Bary’nin Kovid-19'a yakalanma riskinin yaşı yüzünden arttığına katılmayan, ama vücut kitle indeksinin 34 olmasının bir etken olduğunu kabul eden savcılar da "Sanığın obezitesi, mevcut pandeminin ışığında cezasının düşürülmesini haklı çıkarabilecek olağandışı ve ikna edici bir nedendir" diye yazdı.

    Bu görüşler neticesinde 9 Ekim'de serbest kalan ve Britanya'ya teslim edilen Bary, The Sun gazetesine göre eşi Ragaa ile birlikte Londra'daki 1 milyon dolardan pahalı dairesinde yaşamaya başladı.

    Avukatlarına göre 21 yılı hapislerde geçirdikten sonra ailesiyle huzurlu bir yaşam sürmek isteyen Bary'nin Britanya'ya dönüşüne 1997'de sığınma verilmiş olduğu için engel konulamadı. İşkence ve öldürülme riskinden ötürü asıl memleketi Mısır'a gönderilmesi mümkün olmadı.

    The Sun'a konuşan bir kaynak "Dönüşü Britanya İçişleri Bakanı için korkunç bir başağrısı oluşturuyor. Ülkeyi tehditlerden temizlemekle görevl bakanın kapısının önüne meşum bir terörist bırakıldı" dedi. 

    Nairobi'deki elçilik saldırısında babasını ve erkek kardeşini kaybeden Edith Bartley, "Hapis yatmak, kişinin rehabilite olduğu, temel düşüncelerinin değiştiği anlamına gelmez. Burada hala dünyaya zarar verebilecek biri sözkonusu" tepkisini gösterdi.

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