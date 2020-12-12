Trump’tan 'aşıları onaylama konusunda yavaş davranan' FDA'ya: Büyük, yaşlı, yavaş kaplumbağa

Koronavirüs salgınında ABD’de vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ederken, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını hızlı bir şekilde onaylaması için baskı sürüyor. Dün FDA’nın danışma kurulu, 17’ye karşı 4 oy ile Pfizer’in geliştirdiği aşıyı ABD’de 16 yaş üzeri kişilerde kullanılması tavsiyesinde bulunmasının ardından gözler FDA’ya çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, FDA’nın Covid-19 aşılarının onaylanması konusunda yavaş davrandığını belirterek, “Büyük, yaşlı, yavaş kaplumbağa” ve "Ağır bürokratik" bir yapı olarak adlandırdı. Trump, FDA'dan "oyun oynamayı bırakmasını" ve bunun yerine aşıları mümkün olan en kısa sürede kullanılmasına izin vererek, "hayat kurtarmaya" başlamasını talep etti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un ise FDA Başkanı Stephen Hahn'a Covid-19 aşısına gün sonuna kadar onay vermesini aksi takdirde istifasını sunmasını istediği iddia edildi.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ise erken saatlerde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, FDA hızlı bir şekilde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına onay vereceğini belirtmişti. Bakan Azar, federal hükümetin de aşının nakliyesi konusunda şirketle birlikte çalışmayı planladığını ifade ederek, Pazartesi veya Salı gününe kadar en savunmasız kişilere aşının uygulanabileceğini kaydetmişti.

Öte yandan Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşı, İngiltere, Kanada, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da kullanımı onaylandı.