New York'ta bir araç, 'Siyahların Hayatı Değerlidir' gösterisine katılanlara çarptı: 3'ü ağır 7 yaralı

Konuya ilişkin haberlerde, New York'un Manhattan bölgesinde cuma akşamı düzenlenen yaklaşık 60 kişilik Siyahların Hayatı Değerlidir (BLM) gösterisinde bir aracın eylemcilere çarptığı bildirildi.
New York İtfaiye Departmanı'nın açıklamasına göre olayda 4'ü hafif 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.
NEW VIDEO: Possible driver arrested following at least 6 people struck at #Manhattan #BlackLivesMatter demonstration. pic.twitter.com/J2Ozgza7P4— Eric Wasserman 🦆 "WASS" (@EricWasserman1) December 11, 2020
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, araçtaki sürücü olduğu iddia edilen bir şahsın gözaltına alındığı belirtildi.
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