ABD’de İkinci Dünya Savaşı gazisi Binbaşı Lee Wooten, koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu ve 104. yaşını kutladı. Wooten, kaldığı hastaneden alkışlarla uğurlandı.

ABD’nin Alabama eyaletindeki Madison kentinde yaşayan İkinci Dünya Savaşı gazisi Lee Wooten, koronavirüse yakalandıktan sonra Madison Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Wooten, doğum gününden iki gün önce virüsü yenerek hastaneden taburcu oldu ve ailesiyle birlikte 104. yaşını kutladı.

Hastaneden çıkınca çikolatalı milkshake istedi

Wooten, ABD ordusunda 1940’larda demiryolunda çalışarak birkaç yıl denizaşırı görev yaptı. Wooten’ın torunu Holly Wooten McDonald, hastaneden taburcu olduktan sonra ilk istediği şeyin çikolatalı milkshake olduğunu ifade etti.

ABD’de İkinci Dünya Savaşı gazisi, koronavirüsü yenerek 104. yaşını kutladı https://t.co/OSTKBo0l3c pic.twitter.com/QL0PdLmHh8 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 12, 2020

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