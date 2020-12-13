ABD’de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan kişiye gözaltı

ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan ve Las Vegas şehrine hizmet eden McCarran Uluslararası Havalimanı’nda kimliği belirsiz bir kişi kalkmaya hazır olan uçağın kanadına çıktı. Kanadın en uç kısmına tırmanmaya çalışan kişi, öncesinde ayakkabılarını ve çoraplarını çıkardı. O sırada yetkililer müdahale için kanada çıkarken söz konusu kişi kayarak düştü.

🚨 - Meanwhile: Las Vegas Man arrested at McCarran International Airport for jumping fence, climbing on to airplane’s wing while the plane was taking off #LasVegas #Nevada



Probably Joe Biden's supporters are running away🤓 pic.twitter.com/hog4te42Qg — Maksel (@GregMaksel) December 13, 2020

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Bunun üzerine güvenlik güçleri akıl sağlığı yerinde olmadığı belirtilen kişiyi gözaltına aldı. O anlar bir yolcunun kamerasına yansıdı.