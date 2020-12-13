Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeren yasa tasarısını veto edeceğini duyurdu

Trump tasarıyı veto ederse Senato tekrar toplanıyor ve bir kez daha Senato'nun tasarıyı onaylaması takdirde yaptırımlar devreye giriyor. Trump'ın tasarıyı veto etmek ya da onaylamak için 10 gün süresi bulunuyor.

Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeren savunma bütçe yasa tasarısını veto edeceğini duyurarak, "Yeni savunma yasa tasarımızın en büyük kazananı Çin. Tasarıyı veto edeceğim" dedi.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

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