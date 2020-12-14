ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Rusya süper güç olmaya devam ediyor

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rusya’nın, ordunun kendisine verilen görevleri yerine getirmesini sağlayan profesyonelliği sayesinde büyük bir güç olmaya devam ettiğini belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, The Wall Street Journal’a verdiği demeçte Rusya’nın, ordunun kendisine verilen görevleri yerine getirmesini sağlayan profesyonelliği sayesinde büyük bir güç olmaya devam ettiğini ifade etti.

General Milley, “Rusya bir süper güçtür. Ordunun olanakları nedeniyle buna hiç şüphe yok. Rus askerler kesinlikle çok iyiler” açıklamasında bulundu.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin alışılmadık çözümler bulma yeteneğine dikkat çekerek onları ABD için bir sınama ve tehdit olarak nitelendiren Milley, Rus ordusunun siber imkanlarını, ayrıca Rus Hava-Uzay ve Kara kuvvetleri ile Donanmanın muharebe kabiliyetini övdü.

Milley, “Çok verimli ve çok profesyonel bir orduları var. Sovyet dönemindekine kıyasla nispeten küçük, ancak çok ama çok yetenekli” ifadelerini kullandı.

General Milley bununla birlikte Rusya'nın ‘en geniş stratejik anlamda gerileme durumunda olduğunu’ ifade etti, ancak hemen ardından ‘ülkenin çok geniş stratejik nükleer güçlere sahip olduğunu’ sözlerine ekledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley daha önce Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran ve teröristlerin ABD'nin hesaba katması gereken önemli tehditler olduğunu açıklamıştı.