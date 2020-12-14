Peskov: Rusya'nın ABD'yi hedef alan siber saldırılarla ilgisi yok

Gazetecilerin Rusya'ya yöneltilen suçlamalarla ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Bu suçlamaları bir kez daha reddedebilirim. ABD bu konuda aylarca hiçbir şey yapamadı diye, her konuda Rusların suçlanmaması gerekir. Bizim bununla bir ilgimiz yok" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce ABD'ye siber güvenlik alanında işbirliği teklif ettiğini anımsatan Peskov, "Bu, iki ülkenin siber suçlara karşı ve siber casusluk girişimlerine karşı işbirliği yapmalarına ve onlara karşı koymalarına imkan sağlardı. Putin'in bu inisiyatifi ABD'de karşılık bulmadı" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, yaptığı yazılı açıklamada Hazine Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresi'nin sistemlerine yabancı bir hükümetin sızdığını duyurmuştu.

Amerikan basınında yer alan haberlerde ise, söz konusu sızıntı meselesinin çok ciddi derecede olduğu ve Ulusal Güvenlik Konseyinin cumartesi günü konuya ilişkin acil toplandığı belirtilmişti.

Öte yandan Washington Post gazetesi, söz konusu sızıntının arkasında Rusya hükümetine bağlı çalışan hackerların olduğunu öne sürmüştü.