ABD Dışişleri: Türkiye’ye yaptırımların asıl hedefi Rusya

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle getirilen CAATSA yaptırımlarının asıl hedefinin Rusya olduğu kaydedildi.

Açıklamasında "CAATSA yasasının 231. maddesi ve bugünkü eylemler Türkiye ya da ABD’nin başka bir müttefik veya partnerinin askeri potansiyelini veya savaşa hazır durumunu bozmaya yönelik değil. Aksine yaptırımlar Rusya’yı, çeşitli kötü niyetli eylemlerine yanıt olarak bir bedel ödemesini sağlamaya yönelik" ifadelerine yer verildi.

ABD Hazine Bakanlığı, bugün Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle uygulanacak CAATSA yaptırımlarını internet sitesinden duyumuştu. Açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yaptırım listesine alındığı belirtilmişti.