Trump, ABD Adalet Bakanı Barr'ın görevden ayrılacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, bugün sosyal meyda platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı William Barr'ın 23 Aralık'ta görevden ayrılacağını bildirdi.

Paylaşımında, Barr ile Beyaz Saray'da bir araya geldiğini kaydeden Trump, "Beraberliğiniz çok iyiydi, olağanüstü bir iş çıkardı. Mektuba göre Bill, tatil günlerini ailesiyle geçirmek için Noel'den hemen önce görevden ayrılacak" ifadelerini kullandı.

Yaptığı paylaşımda Barr'ın yardımcısı Jeff Rosen'in bakan vekili olarak görev alacağı bilgisini veren Trump, Rosen'in koltuğuna da Richard Donoghue'nin geçeceğini belirtti.

...Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

​Geçtiğimiz günlerde CNN, Trump'ın danışmanları ile yaptığı toplantıda Barr'ın, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a karşı seçimlerden önce harekete geçmemesi nedeniyle kızgınlığını dile getirdiğini iddia etmişti.

Toplantıda, Trump'ın, Barr'ı görevden almayı gündeme getirdiği ve bu konuda danışmanlarının fikrini aldığı belirtilmişti.

Donald Trump, daha önce de Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Barr'ı sert dille eleştirmişti.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan seçimleri kaybeden Trump, yenilgiden kısa süre sonra Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden almıştı.