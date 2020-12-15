FDA: Moderna aşısı yüzde 94.1 etkili

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Moderna'nın geliştirdiği aşının koronavirüse karşı yüzde 94,1 olduğunu belirtti.

Pfizer'ın Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı veren ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ABD'li Moderna'nın geliştirdiği aşının da koronavirüse karşı etkili olduğunu açıkladı.

FDA tarafından bugün yapılan açıklamada, Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği mRNA-1273 adlı aşıya ilişkin şu ana kadar elde edilen verilerin, acil kullanım beklentilerini karşıladığı kaydedildi. FDA ayrıca, Moderna'nın Kovid-19 aşısının güvenli ve etkili olduğunu doğruladı.

Kurum tarafından açıklanan değerlendirmede, Moderna aşısının son analizde yüzde 94,1 etkili olduğu belirtildi. Moderna aşısının 65 yaş ve üzeri grup için yüzde 86,4 etkili olduğu açıklandı.

İncelemenin ardından birkaç gün içinde Moderna aşısına acil onayın verilmesi bekleniyor. Pfizer-Biontech aşısına da geçtiğimiz hafta yapılan incelemenin ardından birkaç gün sonra onay verilmişti.

FDA, 17 Aralık'ta kurum Moderna aşısının acil kullanımına yönelik değerlendirmesini gerçekleştirecek.

Pfizer-Biontech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı FDA'den geçen hafta acil kullanım onayı almış ve ülkede aşılamalar başlamıştı.