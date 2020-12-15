Pompeo’dan Lavrov’un ABD’nin Akdeniz’deki eylemleri hakkındaki açıklamasına yorum

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ABD'yi Doğu Akdeniz'de siyasi oyunlar oynamakla suçlamasına karşılık vererek, Rus bakanı Washington'un Akdeniz'deki eylemleri ve ABD’nin BM Genel Sekreteri'nin yeni Libya Özel Temsilcisi'nin atanmasını geciktirmesi ile ilgili ‘gerçekleri yanlış anlamakla’ suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Washington'un Akdeniz'deki eylemleri ve ABD’nin BM Genel Sekreteri'nin yeni Libya Özel Temsilcisi’nin atanmasını geciktirmesi ile ilgili ‘gerçekleri yanlış anlamakla’ suçladı.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, “Daha önce Akdeniz Diyaloğu'nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi Akdeniz'de siyasi oyunlar oynamak ve BM Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi’nin atanmasını geciktirmekle suçladı. Bay Lavrov'un gerçekleri bir kez daha yanlış anlaması ve tarihi yeniden yazmaya çalışması üzüntü yaratıyor ve etkisiz" ifadelerini kullandı.

Lavrov daha önce terör tehdidi, zorlu insani durum, insan hakları ihlalleri gibi bölgenin güneyindeki sorunlardan bahsederken, bunun Ortadoğu ve Kuzey Afrika halkları üzerinde dünya düzeninin tek kutuplu modelini test etmeye karar veren Washington ve Avrupalı müttefiklerinin sorumsuz jeopolitik oyunları için yüksek, kabul edilemez bir bedel olduğunu söylemişti.

Rus diplomat ayrıca ABD’nin aylardır Afrika Birliği'nin konumunu görmezden gelerek ve şartlarını dikte etmeye çalışarak, Libya Özel Temsilcisi kararını ertelediklerini ve herkese uygun bir uzlaşma arayışını reddettiklerini ifade etmişti.

Bu sözlere ilişkin Pompeo, “ABD Doğu Akdeniz'deki müttefik ve partnerleriyle daha fazla istikrar, güvenlik ve refah sağlamak için aktif bir şekilde çalışıyor” ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Libya'da müzakere yoluyla ve BM’nin işbirliği ile Libya Siyasal Diyalog Forumu üzerinden siyasi çözüm üretme hedefi bulunduğuna dikkat çeken Pompeo, şunları yazdı:

“Bu görevi yerine getirebilecek, yetkilerle donatılmış bir BM misyonu istiyoruz. Bu bağlamda ABD, BM sistemini güçlendirmek ve BM Özel Temsilcisi pozisyonunu oluşturmak, ayrıca BM’nin Libya Destek Misyonu Koordinatörü’nün 2020 görevini yenilemek için BM Güvenlik Konseyi'ndeki ortaklarımızla birlikte çalıştı.”

Görevin yenilenmesi konusunda sadece Rusya ve Çin’in çekimser kaldıklarını kaydeden Pompeo, Moskova’yı Libya’ya yönelik silah ambargosunu delmekle de suçladı.

Pompeo, “Rusya, dezenformasyon yaymak, bölge ülkelerinin ulusal egemenliklerini baltalamak ve aralarında kaos, çatışma ve ayrılık tohumları ekmek için çeşitli yöntemler kullanarak Akdeniz'deki istikrarı tehdit etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.