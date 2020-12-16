ABD Dışişleri duyurdu: Pompeo karantinada

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kovid-19 hastası ile temaslı olduğu gerekçesi ile karantinaya alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pompeo'nun bir Kovid-19 hastası ile temaslı olduğu gerekçesi ile karantinaya alındığını açıkladı.

Bakanlık, Pompeo’ya yapılan Kovid-19 testinin ise negatif çıktığını ancak tedbir önlemiyle yine de karantinada kalacağını duyurdu.