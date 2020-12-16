'Trump, FBI Direktörü Wray'i görevden almayı planlıyor'

NBC televizyonunun Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 20 Ocak'ta görevi Seçilmiş Başkan Joe Biden'a devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, 2017 yılında FBI direktörü olarak atadığı Christopher Wray'i görevden almayı planlıyor.

Kaynakların aktardığına göre Beyaz Saray Hukuk Danışmanı Pat Cipollone öncülüğündeki hukuk ekibi de, bir FBI direktörünü daha görevden almanın FBI'ın Beyaz Saray'dan bağımsız olmasına rağmen kurumun direktörlerinin Başkan'a sadakat testine tabi tutulduğu izlenimi uyandıracağına dikkat çekerek Trump'ı bu kararından vazgeçirmeye çalışıyor.

Beyaz Saray avukatlarının, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili dosya gibi bazı soruşturmalarda Trump'ın 'tavsiyelerini' dikkate almayan Wray'in kovulmasının 'Trump'ın intikamı' olarak yorumlanmasından da çekindiği ifade edildi.

These people are so lawless. Good riddance. "Trump has come so close to firing FBI Director Christopher Wray in recent months that the White House counsel’s office has warned him not to do so because it could put him in potential legal jeopardy" https://t.co/z6IFLARPTo — Neal Katyal (@neal_katyal) December 16, 2020

Trump, Mayıs 2017'de Rusya soruşturması kapsamında eski FBI Direktörü James Comey'in görevine son vermişti.

ABD basınında Biden'ın üst düzey danışmanlarından birine dayandırılan haberlerde, Biden yönetiminin Trump'ın kovmaması halinde mevcut FBI Direktörü Wray'i görevde tutacağı belirtilmişti.