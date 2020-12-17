ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı: Rusya'nın en az iki anti-uydu sistemi geliştirmesinden kaygılıyız

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, Washington’un Rusya'nın en az iki anti-uydu silah sistemi geliştirip konuşlandırmasından kaygı duyduğunu bildirdi.

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Rusya'nın en az iki anti-uydu silah sistemi geliştirip konuşlandırmasından kaygı duyduğu belirtildi.

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı James Dickinson, “ABD, Rusya'nın çeşitli kara ve uzay tabanlı anti-uydu silah sistemlerini geliştirmeye ve konuşlandırmaya devam ediyor olmasından endişeli” ifadelerini kullandı.

İlk kinetik silahın alçak dünya yörüngesindeki uyduları yok etme yeteneğine sahip doğrudan uydu önleme sistemi (DA-ASAT) olduğunu belirten Komutanlık, Rusya’nın bu sistemi ‘birkaç kez test ettiğine’ dikkat çekti.

Açıklamada, “Eğer bu sistem kullanılırsa, ortaya çıkan enkaz ticari uydular için tehdit oluşturabilir ve geri dönüşü olmayacak bir şekilde uzayı kirletebilir” ifadelerine yer verildi.

ABD’ye göre ikinci tip Rus anti-uydu sistemleri (ASAT) ise uzayda konuşlandırıyor, silahın sahip olduğu olanaklar 2017 ve 2020 yıllarında sergilendi.

Ayrıca 2018'de Rus Hava-Uzay Kuvvetleri için yer tabanlı bir lazer sisteminin geliştirildiğinin öğrenildiğini belirten ABD Uzay Komutanlığı, bu eylem ve olay dizisinin potansiyel bir tehdit olarak değerlendirilebileceğine inanıyor.

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, geçen nisanda Rus doğrudan anti-uydu füzesinin test edildiğini rapor etmişti. Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un bu şekilde uzaya silah yerleştirmeye yönelik yaptığı planlarını haklı çıkarmaya çalıştığını belirtmişti.