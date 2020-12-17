Cumhuriyetçi eyaletlerden Google'a Facebook ile gizli anlaşma suçlamasıyla anti-tröst davası

ABD merkezli internet teknolojileri devi Google, rekabete aykırı anlaşmalar yapmak ve ilgili piyasaları tekeline almak suçlamalarından bir kez daha dava konusu oldu.

ABD'de 10 eyaletin başsavcıları, reklam sektöründeki rekabete aykırı pratikleri nedeniyle internet şirketi Google aleyhine dava açtı.

Google ile Facebook'nun hakim olduğu bir sektör olan çevrimiçi reklamcılık müzayedelerini manipüle etmek amacıyla Google'ın ezeli rakibi Facebook ile yasadışı anlaşma yaptığını öne süren dava başvurusunda, Google'ın bu gizli anlaşmaya bir Yıldız Savaşları karakterinin adını verdiği aktarıldı.

Başvuruyu yapan Teksas Başsavcısı Ken Paxton, "İki rakip arasındaki bu çapta herhangi bir işbirliği anti-tröst yasalarını ihlal bakımından en yüksek alarm zillerini çaldırmış olmalıydı. Ama görüldüğü kadarıyla öyle olmadı" diye sitem etti.

ABD'deki 50 eyalet ve bölge yönetiminin, Eylül 2019'da Google'ın iş pratiklerindeki tekelci yönelimi soruşturmak üzere kurduğu partiler üstü koalisyona öncülük etmiş olan Paxton, Twitter hesabından da Google'a "Bir deve dönüşen bu şirket gücünü piyasayı manipüle etmek, rekabeti yok etmek ve siz tüketicilere zarar vermek için kullanmaktadır" suçlamasında bulundu.

Cumhuriyetçi Parti'nin yönettiği Teksas, Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Utah eyaletlerinin başsavcılarının imzasıyla açılan kamu davasında, Google, internet reklamlarındaki tekelci gücünü kullanarak fiyatları kontrol edip rekabeti engellemekle itham edildi.

Google ise yayımladığı açıklamada iddiaları temelsiz diye niteleyerek, internet reklam fiyatlarının son 10 yılda düştüğünü, bunun rekabetçi bir piyasanın işareti olduğunu dile getirdi.

İnternet devi, "Bu temelsiz iddialar karşısında mahkemede kendimizi güçlü şekilde savunacağız" dedi.