CNBC: ABD'de Kovid-19 aşı üreticilerine yan etkiler nedeniyle dava açılamayacak

CNBC televizyonunun avukatlara dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, Kovid-19 aşısı üreten şirketleri korumak için adım attı.

Hükümetin aldığı karara göre Pfizer ve Moderna şirketleri, ürettikleri aşıların yan etkiler göstermesi halinde hiçbir sorumluluk taşımayacak.

Aşılanan kişiler, vücutlarında görülecek olası yan etkiler nedeniyle aşılara onay veren ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) de dava açamayacak.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, şubat ayında ABD'deki ilk Kovid-19 vakalarının görülmesinin ardından 2005 tarihli Acil Durum Hazırlık Kanunu uygulamaya koymuştu.

Kanuna göre bakanlık, aşılar ve ilaçlar dahil olmak üzere temel sağlık ürünlerini üreten veya dağıtan şirketlere, firmaların 'kasıtlı suistimalleri' dışında yasal koruma sağlayabiliyor. Kanunun söz konusu şirketlere 2024 yılına kadar koruma sağladığı belirtiliyor.