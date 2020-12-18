Biden'ın İçişleri Bakanı yerli Amerikalı Debra Haaland olacak

ABD Başkanı Donald Trump karşısında başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, İçişleri Bakanlığı görevi için Debra Haaland'ı seçti.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden'ın İçişleri Bakanlığı görevi için Haaland'ı seçtiği belirtildi.
A fantastic and historic choice.— Julián Castro (@JulianCastro) December 17, 2020
For too long, Native people have not been adequately represented in Washington.@RepDebHaaland is a leader and trailblazer who will protect our lands and resources and ensure Indigenous people have a seat at the table. https://t.co/vHbmGbpm8v
Haaland, Senato'da onaylanması durumunda ülke tarihindeki ilk yerli Amerikalı bakan olacak.
In Historic Move, Biden To Pick Native American Rep. Deb Haaland As Interior Secretary https://t.co/kJKdUUCVIg— NPR Politics (@nprpolitics) December 17, 2020
Enerji Bakanlığına eski Michigan Valisi Jennifer Granholm'ü getirmek isteyen Biden, ABD Çevre Koruma Ajansının başına (EPA) da North Carolina eyaletinin çevre departmanından Michael Regan'ı getirecek.
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