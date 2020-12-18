ABD'nin Tennessee eyaletinde BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısını olan hemşire Tiffany Dover, aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada baygınlık geçirdi.

Dover, konuşma yaptığı sırada elini alnına götürerek “Başım dönüyor” dedi ve bir süre durduktan sonra yere yığıldı.

O anda meslektaşları, Dover'a ilk müdahaleyi yaptı.

Dover, kendine geldikten sonra yaptığı açıklamada genellikle korku ve ağrı hissettiğinde bayıldığını söyledi.

Hastanedeki doktorlar Dover'ın bayılmasının aşının içeriğiyle ilgili olmadığını açıkladı. Doktor Jesse Tucker, "Bu, herhangi bir aşıdan sonra çok sık meydana gelebilen bir reaksiyondur. Bunun aşıdan kaynaklandığından şüphelenmek için hiçbir sebep yok" dedi.

BioNTech ve Pfizer'ın koronavirüs aşısını olan hemşire canlı yayında bayıldı https://t.co/eLJivqs8KF pic.twitter.com/BFNORgXe33 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 18, 2020

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