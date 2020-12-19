Trump, Çinli firmaları Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Yabancı Şirketler Sorumluluk Yasası'nı imzaladığı belirtildi.

Söz konusu yasa, yabancı şirketlerin, ABD Kamu Muhasebesi Gözetim Kurumu'nun denetimlerine art arda 3 yıl uymamaları halinde Amerikan borsalarında listelenmesini engelliyor.

Çinli şirketleri hedef aldığı belirtilen yasanın; Alibaba, Baidu, Pinduoduo ve PetroChina gibi firmaları etkileyebileceği kaydediliyor.

Ayrıca yasa, kamu şirketlerinin yabancı bir hükümetin kontrolünde olup olmadıklarını açıklamalarını gerektiriyor.