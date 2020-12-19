Trump: ABD'ye yönelik siber saldırıların arkasında Çin olabilir

ABD Başkanı Trump, bazı medya kuruluşlarının iddialarının aksine, ABD hükümetine yönelik siber saldırıların arkasında Rusya'nın değil, Çin'in olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülke kurumlarına yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin değerlendimede bulundu.

Trump, siber saldırıların ölçeğinin 'yalan haber medyasında' önemli ölçüde abartıldığını belirterek, olaylarla ilgili tüm bilgileri aldığını ve 'her şeyin kontrol altında' olduğunu kaydetti.

Trump, Twitter’dan yaptığı paylaşımda "Rusya, Rusya, Rusya. Bir şey olur olmaz ilk yükselen ses bu. Medya, aslında finansal nedenlerden ötürü Çin olabileceği ihtimalini tartışmaktan korkuyor" ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca başkanlık seçimleri sırasında 'saçma' oylama makinelerinin bilgisayar korsanlarının saldırısına uğramış olabileceğini öne sürdü.

....discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

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