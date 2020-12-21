Trump'a 'darbeyi durdurmak için Rubicon'u geç' çağrısına Flynn'den destek

Trump'ın Ocak 2016'daki yemin töreninden evvel Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile yaptığı sohbetler hakkında FBI'a yalan söylediği suçunu kabul eden ve Trump tarafından Kasım 2020'de hakkında özel af çıkarılan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı, Biden'ın seçim zaferini iptal edecek sıkıyönetim gibi olağanüstü adımlara bir kez daha destek sundu.

ABD'de 3 Kasım seçimini kaybeden Başkan Donald Trump'a 'sıkıyönetim ilan edip orduya yeniden seçim düzenletme' çağrısında bulunan imza kampanyasına destek vererek şimşekleri üzerine çeken eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, yine atağa geçti.

Yeni hamle, ABD Başkanı seçilen Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığı eyaletler arasına katılan Arizona'daki Cumhuriyetçi Parti teşkilatının başkanı Kelly Ward'dan geldi.

Jül Sezar'ın Roma Cumhuriyeti'nin başkentine komutanların ordularıyla girmesi yasağını temsil eden Rubicon Nehri'ni lejyonuyla geçip iç savaş çıkmasına neden olmasına atıf yapan Ward, Trump'a 'geri dönüşü olmayan noktayı geçmek' anlamına gelen 'Rubicon'u geçme' çağrısında bulundu.

Trump'ın 'seçim hilesine' dayandığını iddia ettiği Biden'ın zaferini 'darbe' diye niteleyen Cumhuriyetçi Parti'nin Arizona'daki lideri, "Sayın Başkan, biz Arizona'da sizin yanınızdayız. Bu darbeyi ve Cumhuriyetimizin un ufak olmasını durdurmak için her düzlemde çalışıyoruz. Vatanseverler birleşmiştir. Bize karşı olanlar kendilerini ifşa ediyorlar. İstiklal ve hürriyet tehlikede. Rubicon'u geç" diye tweet attı. Ward, tweetine emekli generel Flynn'i etiketlemeyi de ihmal etmedi.

Mr. President @realDonaldTrump - we are with you in #Arizona. We are working every avenue to stop this coup & to stop our Republic from crumbing. Patriots are united. Those who are against us are exposing themselves. #Liberty & #freedom are on the line. #CrossTheRubicon @GenFlynn pic.twitter.com/wbzjqkQJv7 — Dr. Kelli Ward 🇺🇸 (@kelliwardaz) December 20, 2020

Beyaz Saray'da 23 Ocak-13 Şubat 2017 arasında 20 gün Ulusal Güvenlik Danışmanlığı yaptıktan sonra 'Russiagate kurbanı' olup istifa eden Flynn, hemen Ward'ın tweetini paylaştı. "Ward, Arizona ve Amerika halkıyla muhteşem şekilde duygudaşlık içinde. Trump için mücadeleyi cesaret ve kararlılıkla sürdürüyor" mesajını eklemeyi de ihmal etmedi.

.@kelliwardaz has a great feel for the people of Arizona and America. She continues to #FightForTrump With courage and conviction. @realDonaldTrump@POTUS https://t.co/rj2UZJbQBi — General Flynn (@GenFlynn) December 20, 2020

Daha önce Cumhuriyetçi Parti tabanının Çay Partisi (Tea Party) hareketinin Ohio eyaleti lideri Tom Zawistowski'nin Biz Halk Kovansiyonu (We the People Convention) grubu adına internette başlattığı 'sıkıyönetim ve ordu eliyle yeniden seçim' için imza kampanyasını desteklemiş olan Flynn, 17 Aralık'ta Newsmax sitesindeki konuşmasında da bu talebi tekrarladı:

"Sıkıyönetimden sanki daha önce hiç yapmadığımız bir şey gibi söz eden insanlar var. Sıkı yönetim 64 kez yürürlüğe konulmuştur. Yani bunun için çağrı yaptığımdan değil, takip etmemiz gereken anayasal bir sürecimiz var."

Here's Michael Flynn on Newsmax saying that Trump could order "military capabilities" to swing states and "rerun an election in each of those states."



"People out there talk about martial law like it's something that we've never done. Martial law has been instituted 64 times." pic.twitter.com/KNmiAGGiPF — Aaron Rupar (@atrupar) December 18, 2020

Trump ise sıkıyönetim ilan etmeyi değerlendirdiği iddialarını 'yalan haber' diye reddetti.

Martial law = Fake News. Just more knowingly bad reporting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2020

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