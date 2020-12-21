ABD Adalet Bakanı Barr: Hunter Biden ve seçimlerde usulsüzlük soruşturmaları için özel savcıya gerek yok

ABD Adalet Bakanı William Barr, 3 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat aday Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden için devam eden soruşturmaların zaten Adalet Bakanlığı'ndaki savcılar tarafından yeterince sorumlu bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle soruşturmanın kesilmemesi gerektiğini kaydeden Barr, "Umarım bundan sonraki hükümet bu konuda sorumlu davranır" diye konuştu.

Cumhuriyetçi kanat, Biden’in göreve gelmesiyle atayacağı yeni Adalet Bakanı'nın oğlu Biden hakkındaki soruşturmaları kapatabileceği endişesiyle Trump yönetiminin iddiaları araştırmak üzere özel savcı görevlendirmesini talep ediyordu.

ABD başkanlığına seçilen Biden'in oğlu Hunter Biden, 10 Aralık'ta, Delaware eyaleti başsavcılığının vergi işlemleri nedeniyle hakkında soruşturma açtığını duyurmuş, daha sonra ABD medyasında çıkan haberlerde de New York Güney Bölge Savcılığı'nın ayrıca Biden'ın oğlunun mali anlaşmalarını da incelediği kaydedilmişti.

Attorney General William Barr said Monday he sees no reason to appoint a special counsel to lead the ongoing federal investigation into Hunter Biden or to further probe President Trump's claims of widespread fraud in the 2020 election. https://t.co/pjBNFO39I0 — NPR (@NPR) December 21, 2020

'Seçimlerdeki 'usulsüzlük' iddiaları için de özel savcıya gerek yok'

Barr, 2020 başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılması için özel savcı görevlendirilmesi talepleri üzerine de buna ihtiyaç olması halinde şimdiye kadar çoktan bu atamayı yapmış olacağını kaydederek, daha önce dile getirdiği, 'seçimlerin sonucunu değiştirecek düzeyde usulsüzlük yapıldığına dair kanıt bulunmadığı' açıklamasının arkasında olduğunu belirtti.

Barr, 3 Kasım Başkanlık seçimlerinde kullanılan oy makinelerine el konulması yönündeki tartışmalar hakkında da "Federal hükümet tarafından şu an bunu yapmayı gerektirecek bir dayanak görmüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak için özel savcı atanması gerektiğini dile getirmiş, bu konudaki yasal mücadelede ekibin başını çeken avukatı Rudy Giuliani de seçimlerde kullanılan oy makinelerine el konulması çağrısında bulunmuştu.

Son açıklamaları ile Barr'ın yine Trump ile ters düştüğüne dikkat çekilirken, Barr, düzenlediği basın toplantısının Adalet Bakanlığı görevini bırakmadan önceki son toplantı olabileceğini hatırlattı.