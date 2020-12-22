ABD'den Rusya Savunma Bakanlığı ve Dış İstihbarat Servisi'ne yaptırım

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakanlığı ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) ihracat kısıtlamalarına tabi kurumlar listesine dahil edildi.

ABD Ticaret Bakanlığı, silahlı kuvvetlerle bağlantılı 103 Rus ve Çinli şirketin listesini yayınladı.

'Kara listede' Rusya Savunma Bakanlığı ve Dış İstihbarat Servisi'nin yanı sıra, havacılık, uzay ve diğer sektörlerden işletmeler yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bu isimlerin, 'nihai tüketicisi asker olan' şirketler listesinde yer alan işletmelerin ilk bölümü olduğu kaydedildi.