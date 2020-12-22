Trump'tan giderayak mimariye müdahale: Federal binalar güzel gözükmeleri için klasik Greko-Romen tarzda inşa edilecek

ABD'de 3 Kasım seçimlerini kaybettiği resmileşen Başkan Donald Trump, giderayak yaptığı icraatlara bir yenisini ekledi. Trump, ülke genelinde federal binaların klasik Greko-Romen tarzda yapılmak suretiyle güzel gözükmesi talimatı veren başkanlık kararnamesi imzaladı.

İmzaladığı kararnamede son dönemde yapılan federal binaların çoğunun son yüzyılın geniş tuğlaların kullanıldığı modern 'Brutalist' mimari yapıda olduğundan yakınan Trump, bundan sonra yapılacak hükümet binalarının 'Beyaz Saray gibi Amerika'nın sevilen simge binalarına benzer şekilde güzel gözükmesi gerektiği' talimatını verdi.

'Güzel Federal Şehir Mimarisine Teşvik' başlıklı kararname, Cumhuriyetçi Parti'nin muhafazakar çizgisindeki kesimleri memnun bırakırken, diğer kesimlerin itirazlarını çekti.

Amerikan Mimarlar Enstitüsü, 'kararnameye açık şekilde karşı olduklarını' duyurdu.

Diğerleri 'federal hükümetin mimarlara resmi tarz dayatmasının anti-demokratik olduğuna' dikkat çekti.

Pulitzer ödüllü mimar Paul Goldberger, 'hükümetin resmi bir mimari stili dayatmasının 21. yüzyılın liberal demokrasisiyle hiçbir şekilde uyumlu olmadığını' belirtti.

Bazı mimari uzmanları, klasik mimariyi dayatıp modern mimariyi saf dışı bırakan hükümetin 'aslında beyazların tarihinin ve kültürünün daha üstün olduğu fikrini yansıttığına' dikkat çekti.

Yeni bir konsey oluşturulması ve ABD Başkanı'nın gelecekte yapılacak federal binalar için tavsiyede bulunması yetkisi veren kararnamede, başkent Washington DC'deki federal binaların son dönemde klasik ve modern tasarımların uyumsuz karışımı gibi göründüğü ileri sürüldü. Hükümetlerin büyük oranda güzel binalar inşa etmeyi bıraktığı iddia edilip "Klasik ve diğer geleneksel mimarinin kullanılması için mimarlar teşvik edilmeli" denilerek şöyle ahkam kesildi:

"Yeni federal binaların tasarımı, Amerika'nın sevilen simge binaları gibi kamusal alanları daha canlı ve güzel göstermeli, insan ruhuna ilham vermeli, ABD'ye asalet katmalı, kamudan saygı görmeli ve uygun şekilde her bölgenin mimari mirasına saygı göstermeli."

Bloomberg TV'ye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, yapılan anketlerin sonuçlarına göre ABD'lilerin büyük çoğunluğunun geleneksel tasarımları tercih ettiğini söyledi.

Bu anketlerden birini yürüten Ulusal Şehir Sanatları Topluluğu da kararnameden memnuniyet açıkladı:

"Amerikalılar uzunca süredir klasik mimarinin güzel olmanın yanısıra bizi temsil eden hükümetin temel değerlerini taşıdığını da düşünüyor. Anketimize katılan kişilerin çoğu klasik mimariyi tercih ettiğini dile getirdi. Federal binaların tasarımları, hizmet etmek için inşa edildikleri halkın sembolik tercihlerini ve estetik anlayışını yansıtmalı."