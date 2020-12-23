Biden, Trump'ı ABD'deki siber saldırılar karşısında 'ihmalkar' davranmakla suçladı

ABD başkanlığına seçilen Biden, ülkedeki birçok federal kuruma yönelik siber saldırılardan Trump'ı sorumlu tutarak "Bu saldırı Trump'ın gözetiminde ve görmezden geldiği bir zaman gerçekleşti" dedi.

Wilmington'da Amerikan halkına Noel ve yeni yıl mesajı vermek üzere açıklamalarda bulunan Joe Biden, mevcut Başkan Donald Trump'ı ABD'de federal kurumları hedef aldığı belirtilen siber saldılar konusunda 'ihmalkar davranmakla' suçladı.

Trump yönetimini 'siber saldırıları ciddiye almamakla' suçlayan Biden, "Bu saldırı Trump görevdeyken ve görmezden geldiği bir zaman gerçekleşti. Trump, saldırıyı ciddiye almasa bile, ben alacağım. Başkan Trump'ın tutumu beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu başkan saldırılardan kimin sorumlu olduğunu bile henüz saptamadı" dedi.

President-elect Joe Biden said on Tuesday he had seen no evidence that a massive cyber attack against the United States is under control and warned that the breach will not go unanswered once he takes office on Jan. 20. https://t.co/JvKme2zLN0 — Inquirer (@inquirerdotnet) December 23, 2020

Geçen hafta sonu, ABD Hazine, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıkları ile bazı hükümet kuruluşlarına siber saldırılar gerçekleştirildiği öne sürülmüş, söz konusu saldırıların ardında Rusya'nın olduğu iddia edilmişti.

Trump ise siber saldırıların arkasında Çin’in de olabileceği açıklamasını yapmıştı.

Geçen hafta Rusya'ya yöneltilen suçlamaları reddeden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın siber saldırılarla ilgisi olmadığını söylemişti.

Öte yandan ABD Kongresi'nde onaylanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenenler için 900 milyar dolarlık ikinci ekonomik yardım paketi ile ilgili de değerlendirmede bulunan Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başlayınca Kongre'den 3. ekonomik destek paketini geçirmesini isteyeceğini söyledi.