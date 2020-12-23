Reuters: ABD Kuzey Akım 2’ye yönelik yeni yaptırımlar planlıyor

ABD’de Trump yönetiminin yakın gelecekte Rus gazını Avrupalı tüketicilere ulaştıracak olan Kuzey Akım 2 doğalgaz hattı projesine yönelik yeni bir yaptırım paketini kabul etmeyi planladığı öğrenildi.

Reuters’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, Donald Trump yönetiminin yakın gelecekte Kuzey Akım 2 doğalgaz hattı projesine yönelik yeni bir yaptırım paketini kabul etmeyi planladığı belirtildi.

Haberde, “Yakında görevi bırakmaya hazırlanan Trump yönetimi, Rusya ve Almanya’nın, Gazprom’un yönetimindeki projesine darbe vurabilecek yeni bir yaptırım paketi hazırlıyor” ifadeleri yer aldı.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.