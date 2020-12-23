ABD'de Kovid-19 aşısı olanların sayısı 1 milyonu aştı

"Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke" konumundaki ABD'de, Pfizer ve BioNTech'in aşısı ile Moderna'nın geliştirdiği aşı uygulanmaya devam ediyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) verilerine göre, ülkede bugüne kadar 1 milyon 8 bin 25 kişi aşı oldu.

Aşı uygulamasında, ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına öncelik tanınıyor.

ABD'de bugüne kadar 18 milyon 770 binden fazla kişide virüs tespit edilirken, 332 bin 500'den fazla kişi ise hayatını kaybetti.