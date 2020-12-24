WSJ: Biden idaresi nükleer silah harcamalarını kısmak istiyor

ABD medyası, seçilmiş Başkan Joe Biden idaresinin, nükleer kuvvetlerin modernizasyonu programını gözden geçirerek finansmanı kısmayı ve Pentagon’un stratejisindeki rolünü azaltmayı planladığını belirtti.

Wall Street Journal’a konuşan kaynaklar, Biden idaresinin, muhtemelen Pentagon’un yeni bir kara bazlı kıtalararası balistik füze geliştirme kararını gözden geçireceğini dile getirdi. Yeni füzenin maliyetinin, savaş başlığı da dahil olmak üzere 100 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Eski yetkililerden biri, “Caydırma kuvvetlerimizi modernize etmemiz lazım. Fakat şimdi tahsis edilen parayı harcayamayız” ifadesini kullandı.

Kaynaklar, nükleer silah rolünün daraltılmasının, konvansiyonel silahların potansiyelini güçlendirmeyi gerektirdiğini söyledi.