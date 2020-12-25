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    Polisin silahsız siyah yurttaş Andre Maurice Hill'i öldürdüğü mahallede Black Lives Matter (Siyah Yaşamlar Önemlidir) protestosu, Columbus, Ohio, ABD

    ABD'de protestolar siyah yaşamın önemsenmesine yetmedi: Columbus polisi bu ay ikinci kez silahsız siyah yurttaş öldürdü

    © REUTERS / MEGAN JELINGER
    ABD
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    George Floyd protestolarının halk ayaklanması rüzgarları estirdiği ABD'de yine silahsız siyah bir yurttaş polis tarafından öldürüldü. Ohio eyaletinin Columbus kentinde bu ay ikinci kez silahsız siyah bir yurttaşın polisin hedefi olması üzerine ırksal adaletsizlik ve polis vahşeti bir kez daha protesto edildi.

    ABD polisinin ırkçı şiddetinin son kurbanı, 47 yaşındaki Andre Maurice Hill oldu. Pazartesi gecesi kendisinin olmayan bir evin garajında bulunduğu sırada, ufak çapta hadise ihbarı üzerine gelen polisin açtığı ateşle öldürüldü. Polise monte kameranın kayıtlar, Hill'i sol elinde cep telefonu tutan, sağ eli gözükmeyen bir polis memuruna doğru yürürken gösteriyor, hemen ardından silah sesleri duyuluyor. Dakikalar sonra iki polis memuru yanına gittiğinde henüz hayatta olan Hill, daha sonra ölüyor.

    Columbus Emniyet Müdürü Thomas Quinlan, Hill'i öldüren Adam Coy isimli memuru ağır düzeyde görevi kötüye kullanmaktan ve görevi ihmalden işten çıkaracağını, olay yerindeki diğer memurlara idari soruşturma açacağını duyurdu.

    Açıklamasında, "Bir memurumuz, Columbus Polis Teşkilatı'nın kurallarıyla politikalarına uyma yeminini ihlal etmiş bulunuyor. Bu ihlal, masum bir adama hayatına mal oldu" diyen Quinlan, vücut kamerası görüntüleri yeterli olduğundan Coy'u ifadesini almadan kovacağını belirtti.

    Emniyet Müdürü, çok sevdikleri yakınlarını kaybeden Hill ailesinin Noel'i kutlayamayacağını, bundan bir polis memurunun sorumlu olmasının kendisini çok üzdüğünü ifade etti.

    Ancak yerel medya, Coy hakkında aşırı güç kullanımından daha önce pek çok şikayet bulunduğunu yazdı.

    Hill, üç haftadan kısa süre içinde Columbus polisinin silah taşımadığı halde öldürdüğü ikinci Afrika kökenli Amerikalı.

    4 Aralık'ta 23 yaşındaki Casey Goodson Jr, 23, eve dönerken ateş açılarak öldürülmüştü. Polisin silah sandığı şeyin elinde tuttuğu sandviç olduğu ortaya çıkmıştı.

    Dün Columbus'ta Black Lives Matter (Siyah Yaşamlar Önemlidir) pankartlarıyla toplanan onlarca kişi, polis vahşetinin kurbanları için adalet çağrısı yaptı.

    Mayıs ayında Minneapolis'te beyaz bir polis memurunun boynuna çöküp boğarak öldürdüğü George Floyd gibi polis vahşeti kurbanlarının ailelerinin avukatlığını yapan Ben Crump, "Bir kez daha polis memurları siyah bir erkek gördü ve suçlu ve tehlikeli olduğu sonucuna vardı" dedi. Crump, ABD'de polisin ardı ardına silahla masumları öldürmesini 'trajik' diye niteledi.

    Columbus Belediye Başkanı Andrew Ginther de basın toplantısı düzenleyerek polis cinayetine öfkesini dile getirdi.

    Kurbanın aracını önüne park ettiği evde oturanlar tarafından tanıdığını, Hill'in eve cebren ve hileyle girmediğini, misafir olduğunu söyleyen Vali Ginther, iki polis memurunun Hill'e ilk yardımda bulunmamasından 'büyük rahatsızlık' duyduğunu söyleyerek, Coy'un derhal kovulmasını talep etti.

    Konu:
    Floyd protestoları: Irkçılık karşıtı gösteriler ABD geneline yayıldı (139)
    Etiketler:
    George Floyd, Black Lives Matter (BLM), Siyah Yaşamlar Önemlidir
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