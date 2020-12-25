ABD’de Noel gününde şiddetli patlama

ABD’nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinin Broadway caddesinde bir araçta şiddetli bir patlamanın meydana geldiği duyuruldu.
Patlamanın yerel saatle 06.30 sıralarında meydana geldiği, bölgedeki vatandaşların tahliye edildiği belirtildi.
Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken; polis ve itfaiye ekiplerinin bölgede incelemelerini sürdürdüğü açıklandı. Olayda 3 kişi yaralandı.
Nashville İtfaiye Departmanı’ndan yapılan açıklamada, “Patlama alanından pencereler kırıldı. Lütfen bu bölgeye yaklaşmayın” denildi.
These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj— Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020
Huge explosion in Downtown Nashville around 6am#nashville #nashvilleexplosion pic.twitter.com/50K9DbfkVr— AB (@DJ_PAPA_SMURF) December 25, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)