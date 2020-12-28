Donald Trump Kovid-19 yardım paketi yasa tasarısını imzaladı

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'a Kongre'nin onayladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketini imzalaması çağrısı yapmıştı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın ekonomik destek paketini imzalama sorumluluğundan kaçınmasının 'yıkıcı sonuçları'nın olacağı uyarısında bulunmuştu.

Biden yıkıcı sonuçları sıralarken,

Yaklaşık 10 milyon ABD'linin işsizlik yardımı alamayacağına

Birkaç gün içinde hükümet fonunun süresinin dolacağına

Orduda maaşların ödenmesinin riske gireceğine

Bir haftadan kısa sürede ise tahliye kararının süresinin dolacağına ve milyonlarca kişinin evlerinden çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalacağına

Ekonomik destek paketi gecikirse küçük iş yerlerinin ayakta kalamayacağını

Halkın doğrudan nakit yardımı alamayacağına

Kovid-19 aşısı umut vadetmesine rağmen dağıtımı için de fona ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekmişti.

ABD Kongresi, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 1.4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını 21 Aralık'ta onaylamıştı.

Trump ise Kongre'nin onayının ardından kendisine imzaya sunulan Kovid-19 salgınına yönelik destek paketindeki 600 dolarlık nakit yardımını 'rezalet' olarak nitelendirmiş ve bu yardımın 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemişti.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri ise Demokratların Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimini Trump'ın çağrısına rağmen reddetmişti.