Epstein'in suç ortağının kefalet talebi reddedildi: 35 yıl hapisle yargılanıyor

Çocuk istismarı şebekesinde Jeffrey Epstein'in suç ortağı olan Ghislaine Maxwell'in 28 milyon dolarlık kefalet talebi reddedildi.

Çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlusu ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı Ghislaine Maxwell'in mahkemeden 28.5 milyon dolar kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Manhattan federal yargıcı Alison Nathan, geçen yaz tutuklanan Ghislaine Maxwell'in kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti. Yargıç Nathan, Maxwell'in kaçma riski bulunduğunu söyledi.

Kurulan cinsel taciz ve çocuk istismarı şebekesinde hapishanede yaşamına son veren milyarder Epstein'le suç ortaklığı yapan Maxwell'in avukatları, kefalet için 28.5 milyon dolar sunmuştu. Avukatlar, Maxwell'in ev hapsine kalmasını önermişti.

Maxwell, Epstein'in suç ortağı olmasının yanı sıra bir süre kız arkadaşı da olmuştu. Suçlamaları reddeden Maxwell'in duruşmaları Temmuz 2021'de başlıyor. Maxwell, 35 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.