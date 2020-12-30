Boston'da, önünde diz çöken siyah bir köle bulunan Lincoln heykeli kaldırıldı

ABD'nin Boston kentinde önünde diz çöken siyah bir köle bulunan ülkenin eski başkanlarından Abraham Lincoln'ı tasvir eden heykel kaldırıldı.

Boston kenti yönetimi, Archer Alexander adlı siyah kölenin Lincoln'ın önünde diz çöktüğünü tasvir eden ve 'ırkçı' olarak nitelendirilen heykelle ilgili kararını açıkladı.

Heykelin, kentten kaldırılması için 12 binden fazla kişi dilekçe imzalamış ve Boston Kamu Sanatı Komisyonu da oy çokluğuyla heykelin kaldırılmasını onaylamıştı.

A controversial statue featuring President Abraham Lincoln with a freed Black man on his knees has been removed from a Boston park.https://t.co/CzfNse3HqB — NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) December 29, 2020

​ABD'de 25 Mayıs'ta siyah George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesi sonucu, ülkedeki ırkçılık tartışmaları yeniden alevlenmişti.