23 yaşındaki siyah Amerikalıyı öldüren şerif yardımcısının ses kaydı ortaya çıktı: 'İnsan avlıyorum, bu harika bir iş'

Bu ayın başında ABD'nin Ohio eyaletinde herhangi bir suç kaydı bulunmayan 23 yaşındaki bir siyah Amerikalıyı öldüren şerif yardımcısının sızan ses kaydında "İnsan avlıyorum, bu harika bir iş, işimi seviyorum" dediği ortaya çıktı.

4 Aralık'ta ABD'nin Ohio eyaletindeki Franklin County'de 23 yaşındaki siyah Amerikalı Casey Goodson, şerif yardımcısı ve Baptist Kilise papazı Jason Meade tarafından evinin önünde vurularak öldürüldü.

Olayın ardından ABD medyasında çıkan haberlerde Goodson'un herhangi bir suçtan kaydı olmadığı ya da hakkında açılmış bir soruşturma olmadığının belirlendiği bilgisi verildi.

Meade'nin avukatı, Goodson'un şiddetli bir tartışma sonucunda şerif yardımcısına silah doğrulttuğunu iddia etti, ancak Goodson ailesinin avukatları iddiayı yalanladı.

Ohio yerel medyası, Meade'ye ait olduğu belirtilen ses kayıtlarını yayınladı. Kayıtlarda şerif yardımcısının "Şerife çalışıyorum, insan avlıyorum. Bu harika bir iş, işimi seviyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Meade, kayıtlarda "14 yıl bu işi yaptım ve daha bir kez bile suratıma sağlam bir darbe almadığımı biliyor musunuz? Bu gerçek. Çünkü işimde gayet iyiyim. Neden biliyor musunuz? Uzun zaman önce (kavgada) ilk yumruğu atmam gerektiğini öğrendim. Yine uzun zaman önce ilk yumruğu atmanın neden doğru bir şey olduğunu öğrendim. Bunu 'polis gaddarlığı' gibi görmeyin" ifadelerini kullandı.

Deniz Piyadeleriyle Irak'ı ziyaret etmiş

Maede'ye ait olduğu belirtilen ses kaydının, 2018 yılında Hür İrade Baptistler Derneği'nde verdiği vaaza ait olduğu belirtiliyor. Ses kaydının ilk olarak Columbus Free Express gazetesi tarafından yayınlandığı ve sonrasında ülke basınında yer bulduğu bilgisi veriliyor.

Hakkındaki hukuki süreç devam ederken izne ayrılmış

Bunun yanı sıra Franklin County Şerifliğinde 17 yıldır görev yapan Meade'nin, 2014'ten beri Rosedale Hür İrade Baptist Kilisesi'nde papazlık yaptığı ve 2005 yılında Deniz Piyadeleriyle Irak'ı ziyaret ettiği ifade ediliyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, Goodson cinayetine ilişkin Meade hakkındaki federal, eyalet ve yerel düzeyde soruşturmalar devam ederken ücretli izne ayrıldığı bilgisi yer aldı.

Kilise cemaati ise medyayı 'Meade'yi şeytanlaştırmaya çalışmakla' suçladı. Goodson için adalet talep eden aktivistler, Meade'nin kendisini ve diğer kamu görevlilierini 'tüm hizmetkarların hizmetkarı' İsa Mesih ile karşılaştırdığı ve şiddet kullanımını savunduğu videonun, suçun kanıtı olduğu belirtiyor.

Diğer yandan ailenin avukatları, Goodson'un dişçi randevusundan döndükten sonra evinin kapısını açmaya çalışırken büyükannesi ve iki çocuğunun gözleri önünde vuruduğunu ve silah taşımadığını duyurdu. Meade'nin avukatları ise Goodson'un silah taşıdığını ve silahını görevlilere doğrulttuğunu öne sürdü.

Meade ise, o sırada federal görev gücü ile 'suçluları aradıklarını', Goodson'u öldürmeden önce sözlü tartışma yaşadıklarını kaydederek gencin üzerinden silah çıktığını ifade etti.