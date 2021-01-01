Trump'tan seçimleri protesto mitingi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başkent Washington DC’de miting yapacağını duyurdu.
Trump, “Washington D.C.’deki büyük protesto mitingi saat 11.00’de (TSİ 18.00) 6 Ocak’ta yapılacak. Yerle ilgili ayrıntılar paylaşılacak” dedi.
Temyiz başvurusu yapmıştı
Trump'ın kampanya ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada salı günü Wisconsin Yüksek Mahkemesi'ne eyaletteki Joe Biden'ın seçim zaferinin geri çevrilmesine yönelik dava açıldığını duyurmuştu.
The BIG Protest Rally in Washington, D.C., will take place at 11.00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)