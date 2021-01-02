ABD’de 70 yıl sonra ilk kez bir kadın idam edilecek

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, 2004’te 8 aylık bir hamile kadını boğarak bebeğini rahminden çıkarmaktan suçlu bulunan ve federal mahkeme tarafından idama mahkum edilen Lisa Marie Montgomery’nin infazının bölge mahkemesi tarafından ertelenmesini yanlış buldu. Montgomery, 70 yıl sonra idam edilecek ilk kadın olacak.

ABD medyasının haberine göre, Montgomery’nin avukatları koronavirüse yakalandı. İyileşmeleri ve cezanın yumuşatılması için zamana ihtiyaçları olduğu, bu yüzden bölge mahkemesi, 8 Aralık’ta infaz edilmesi gereken idamı 12 Ocak’a erteledi.

Ankca ABD Federal Temyiz Mahkemesi, bölge mahkemesinin idamı ertelemesinin yanlış olduğuna karar verdi. Montgomery’nin önümüzdeki günlerde idam edilmesi bekleniyor.

Lisa Marie Montgomery, 2004 yılında Bobbie Jo Stinnett adlı 8 aylık hamile kadını arkadan boğarak öldürmüş, ardından karnındaki bebeği rahimden keserek çıkarmıştı.

Federal mahkemede yargılanan Montgomery, 2007’de jüri tarafından suçlu bulunmuş, federal yargıç tarafından idam cezasına çarptırılmıştı. 2012’de ABD Yüksek Mahkemesi, Montgomery’nin temyiz başvuru dilekçesini reddetmişti.

Montgomery’nin ölümcül iğneyle idam edilmesi planlanıyor.