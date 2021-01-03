Pompeo: Hiçbir ABD yönetimi Rusya'ya yönelik bizim kadar sert bir politika izlemedi

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Pompeo, ABD’de hala görevde olan Donald Trump yönetiminin, öncekilerine kıyasla Rusya’ya yönelik en sert politikayı yürüttüğünü yazdı.

“Hiçbir yönetim Rusya’ya yönelik bizim kadar sert bir politika izlemedi. Nokta. Bu konuda söylenecek başka bir şey yok. Gerçeklere bakın” ifadelerini paylaşan Pompeo, iddialarını şöyle sürdürdü:

“2017’den bu yana Trump yönetimi, Rusya'nın Ukrayna ve Avrupa'daki istikrarsızlaştırıcı ve saldırgan eylemlerine yanıt olarak 365'den fazla Rus hedefine yaptırım uyguladı.”

Russia, Russia, Russia. . . let's talk Russia, cut through the noise. No Administration has been as tough on Russia as we have. Period. Full stop. Look at the facts. #LeadingFromTheFront pic.twitter.com/bUIyHt2IWm — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Since 2017, @realDonaldTrump Administration has imposed sanctions on 365+ Russian targets in response to Russia’s destabilizing and aggressive actions in Ukraine and throughout Europe. pic.twitter.com/cWTp3gs367 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

​Pompeo daha önce de Rusya’nın ABD'nin düşmanları arasında yer aldığını söylemişti.