ABD'li polis yoksulları tutuklamak yerine gıda yardımı yaptı

Hırsızlık yaptığından şüphelenilen iki kadını tutuklaması için çağrılan ABD'li polis memuru, kadınlara ve ailelerine iyi bir Noel yemeği için yiyecek satın aldı.

Polis teşkilatının açıklamasına göre Matt Lima isimli polis memuru, geçen ay Somerset, Massachusetts'teki bir gıda marketine çağrıldı.

Markette iki kadının aldıkları bazı yiyeceklerin parasını ödemedikleri bildirildi.

Kadınlar sorgu sırasında ekonomik anlamda zor günler geçirdiklerini, aldıkları bazı ürünlerin parasını ödeyemediklerini fakat çocuklarına iyi bir Noel yemeği yedirmek istediklerini söyledi.

Polis, Lima'nın ailenin söz konusu markete tekrar girişini yasakladığını ancak alışveriş fişindeki tüm öğeler yiyecek olduğu için dava açmadığını söyledi.

Lima daha sonra kendi parasıyla onlara 250 dolar değerinde hediye kartı satın aldı, böylece kadınlar ve iki çocukları aynı zincirdeki başka bir dükkandan Noel yemeği için yiyecek alabileceklerdi.

Memur Lima, "Kadınlarla birlikte iki çocuk bana kendi çocuklarımı hatırlattı, bu yüzden onlara yardım etmem gerekiyordu" dedi.

Lima, bir yerel televizyona yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Açıkçası, bu ailenin yardıma ihtiyacı vardı. Bir dükkana gidip sadece cebimdekiyle çok az şey alabilmek mi yoksa çocuklarıma bir noel yemeği hazırlamak için gerekenleri bir şekilde almaya çalışmak mı diye düşünmeyi hayal bile edemiyorum.

Çok minnettarlardı, bir nevi şok oldular. Eminim aynı durumda olan pek çok insan farklı bir sonucun olacağını düşünürdü ve belki tutuklanırlar ya da mahkemeye gitmek zorunda kalırlardı.

Hediye kartını, alınacak olana yakın değerde satın aldım. Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım. Konu kendimle ilgili değil, kendimi o ailenin yerine koymaya ve biraz empati göstermeye çalıştım."