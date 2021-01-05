ABD'de aşırı sağcı grup Proud Boys'un lideri Washington'da gözaltına alındı

ABD'de Başkan Donald Trump yanlısı olduğu belirtilen aşırı sağcı Proud Boys grubunun lideri Enrique Tarrio'nun gözaltına alındığı bildirildi.

Washington DC polisinden yapılan açıklamada, geçen ay kentte yapılan bir gösteri esnasında bir kiliseye asılan 'Black Lives Matter' (Siyahların Hayatı Değerlidir) yazılı bir pankartı yırttığı için hakkında arama emri bulunan Tarrio'nun bugün şehre girdikten kısa süre sonra gözaltına alındığı belirtildi.

The ⁦@DCPoliceDept⁩ charged Proud Boys leader Enrique Tarrio with destruction of property and possession of two high-capacity firearm magazines for burning a church’s Black Lives Matter flag, per ⁦@rachael_levy⁩ https://t.co/BllVEEUkTE — Sadie Gurman (@sgurman) January 5, 2021

Polis, Miami'de ikamet eden Tarrio hakkında 'mülke zarar verme' suçlaması olduğunu ve bu nedenle gözaltına alındığını kaydetti.

Ayrıca, Tarrio'nun üzerinde gözaltı esnasında gereğinden fazla kurşun bulunduğunu ve bu konuda da suç isnat edildiği aktarıldı.

3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının Kongre oturumunda resmileşeceği 6 Ocak'ta, başkent Washington DC'de büyük bir Trump'a destek gösterisi düzenlenmesi bekleniyor.

Washington DC'de geçen ay düzenlenen gösterilerde Trump destekçileri ve karşıtları arasında yaşanan kavgalarda 4 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı.