Koronavirüs aşılarını sabote eden eczacı suçunu itiraf etti

ABD’nin Wisconsin eyaletinde koronavirüs aşı dozlarını sabote etmek suçuyla tutuklanan eczacı Stephen Brandenburg "Aşının güvenli olmadığına inandığım için şişeleri bozdum" diyerek suçunu itiraf etti.

ABD’nin Wisconsin eyaletinde 500 dozdan fazla koronavirüs aşısını buzdolabından çıkararak sabote ettiği şüphesiyle tutuklanan hastane eczacısı Stephen Brandenburg'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Wisconsin eyaleti Grafton Polis Departmanı, Stephen Brandenburg’un gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD medyasında yer alan habere göre, eczacı Stephen Brandenburg’un, ‘güvenli olmadığına inandığı gerekçesiyşe aşı şişelerini bozduğu ifade edildi.

Brandenburg'un Ozaukee İlçe Bölge Savcısı Adam Gerol’a, Zoom üzerinden yapılan duruşma sırasında itiraflarda bulunduğu ifade edildi.

Grafton polisi, Brandenburg’un, 24-25 Aralık tarihlerinde şişeleri Advocate Aurora Hastanesi’nin soğutulmuş depolarından ‘kasıtlı olarak’ çıkardığını ve onları bozulması için dışarıda bıraktığını itiraf ettiğini belirtti.

Wisconsin eyaletinde bir hastane eczacısının, 500 dozdan fazla koronavirüs aşısını buzdolabından kasıtlı olarak çıkararak sabote ettiği şüphesiyle tutuklandığı söylenmişti.

Hastane yetkilileri, 26 Aralık'ta yanlış yerleştirilmiş şişeler bulduktan sonra ilk başta bunun kasıtsız bir hata olduğunu düşündüklerini ancak konuyla ilgili daha fazla inceleme yapılmasının ardından geçtiğimiz perşembe günü aşının buzdolabından kasıtlı olarak çıkarıldığını tespit ettiklerini ifade etmişti.

MUGSHOT: This is Stephen Brandenburg, the Wisconsin pharmacist, who allegedly told police he tried to ruin hundreds of doses of coronavirus vaccine because he felt the medicine wasn’t safe. https://t.co/gO2qW2TREh pic.twitter.com/wbPQnGykkm — David Begnaud (@DavidBegnaud) January 5, 2021

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