ABD, İran'ın uranyumu yüzde 20 zenginleştirmesini 'nükleer şantaj' olarak niteledi

İran'ın uranyumu yüzde 20 zenginleştirme çalışmalarına başlamasını eleştiren ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Tahran'ın adımını nükleer şantaj olarak niteledi.

Sputnik'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Tahran'ın uranyumu yüzde 20 zenginleştirme çalışmalarına yeniden başlamasını değerlendirdi.

Yetkili, "İran'ın Fordo tesislerinde gerçekleştirdiği zenginleştirme işlemleri, nükleer şantaj kampanyasını pekiştirmeye yönelik açık bir girişim. Bu girişimler, önceden olduğu gibi başarısızlığa uğrayacak. ABD ve uluslararası toplum, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) denetçilerinin tesislerdeki bulguları bildireceğini umuyor. UAEK'nın İran'ın nükleer faaliyetlerini takip edeceğinden eminiz" dedi.

ABD'li diplomat, İran'ın uranyum zenginleştirme sürecini başlatmak için önceki nükleer programdaki geliştirmelerden yararlandığını ve bu programı yöneten kilit personelin birçoğunu sürece dahil ettiğini belirterek "ABD ve uluslararası toplumun diğer üyeleri, İran'ın eylemlerini Tahran'ın provokatif eylemler geçmişini göz önünde bulundurarak değerlendirecek" diye ekledi.

UAEK Başkanı Rafael Grossi, 1 Ocak’ta kurumun yönetim kurulu ile BM Güvenlik Konseyi’ni, İran’ın uranyum zenginleştirmeyi yüzde 20’ye çıkarma planı hakkında bilgilendirmişti. Dün de İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran’ın Fordo Nükleer Tesisinde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme çalışmalarına başladıklarını duyurmuştu.

ABD’nin 2018’de İran’ın nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı’ndan çekilmesinin ardından Tahran, 2019’da uranyum zenginleştirme ve araştırma çalışmaları ile ilgili taahhütlerini aşamalı olarak geri çekme kararı almıştı. İran, geçen yılın Ocak ayında bu süreci tamamladığını açıklamıştı.

P5+1 ülkeleriyle İran arasında 2015'te yapılan nükleer anlaşma, Tahran yönetimine uranyumu en fazla yüzde 3.67 zenginleştirebilme izni veriyordu. ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 4.5 oranında tutuyordu.