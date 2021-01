Nashville patlaması şüphelisinin mektubundan: Uzaylılar 2011'den beri Dünya'ya saldırıyor

ABD'nin Nashville kentinde Noel sabahı meydana gelen patlamanın 63 yaşındaki şüphelisi Anthony Quinn Warner'ın günler öncesinde bazı 'tanıdıklarına' yazdığı tuhaf mektuplar paylaşıldı.

Federal yetkililerin verdiği bilgilere göre birden fazla USB bulunan bir paketle gönderilen mektuplardan biri 9 sayfa uzunluğunda ve Warner'ın çeşitli inanışlarını gözler önüne seriyor. Mektuba "Selam dostum. Parkta bulduğum şeye inanamayacaksın. Elde ettiğim bilginin boyutu ölçülemez. Artık her şeyi anladım. Gerçekte kim/ne olduğumuzdan bu evrenin gerçekte ne olduğuna dair her şeyi anladım" diye başlayan Warner, sürekli 'algıya' vurgu yapıp 'her şeyin bir illüzyondan olduğunu' ve 'ölüm diye bir şey olmadığını' yazıyor.

23 Aralık tarihli bu mektupta 11 Eylül saldırıları ve Ay yüzeyine yapılan ilk insanlı uçuş olan Apollo 11'e dair komplo teorilerinde de değiniliyor.

Mektup, 2011'den beri uzaylıların Dünya'ya saldırılar düzenlediğine dair ifadelerle iyice tuhaflaşıyor. Warner mektupta 2011'i 'aslında gezegen için yolun sonu olması gereken' yıl olarak nitelendiriyor ve basının uzaylı istilasının üstünü örttüğünü öne sürüyor. Warner 'sürüngen' ve 'kertenkele insanlar' olarak tabir ettiği bu uzaylıların insanları kontrol etmeye çalıştığını, insan DNA'sını da bu yönde değiştirdiğini iddia ediyor.

5G iddiaları da soruşturuluyor

Mektuplarda Warner'ın bombalı saldırıyı neden düzenlediğine dair çok ipucu bulunmasa da Metro Nashville Polis Şefi John Drake, Warner'ın 'polis ve hükümet karşıtı görüşler beslediğini' açıkladı.

Warner'ın babasının bunayarak ölmesinden çalıştığı AT&T şubesini sorumlu tuttuğu, ayrıca 5G'nin insanları öldürdüğüne dair komplo teorisi yaratması için körüklediği iddiaları da soruşturuluyor.