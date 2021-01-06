ABD'de panik yaratan ses kaydı: 'Başkente uçuyoruz, Süleymani'nin intikamı alınacak'

ABD’de kaynağı belirsiz olarak yayınlanan bir ses kaydında ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağı ve ABD Kongre binasının hedef alınacağı belirtildi. Kayıt çok sayıda hava trafik kontrolörü tarafından da duyuldu.

ABD'de CBS televizyonu tarafından yayınlanan bir ses kaydında, geçen sene ABD tarafından suikast sonucu öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağı belirtildi.

Çok sayıda hava trafik kontrolörünün duyduğu belirtilen kayıtta, "Çarşamba günü başkente bir uçuyoruz. Süleymani'nin intikamı alınacak" ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

Konuyla ilgili yayınlanan haberlere göre FBI ve Federal Havacılık İdaresi, söz konusu tehdit mesajını araştırıyor.

Uzmanlar, izinsiz girişin endişe verici olduğunu, çünkü pilotların uçakların nasıl ve nerede uçtuğu konusunda aldıkları talimatları etkileyebileceğini söyledi.

CBS, bugün hava trafik kontrolörlerine, bir uçağın kendilerine verilen uçuş rotasından saptığını düşündüren herhangi bir olağandışı faaliyeti rapor etmelerinin söylendiğini aktardı.

Öte yandan kaynaklar, tehdidin Seçim Kurulu sonuçlarının sayılacağı gün gelmesinin endişeyi artırdığı görüşünde.

FBI ise, konuyla ilgili yürütülen soruşturmaya dair bir yorum yapmadı ancak ‘kamu güvenliğine yönelik tüm şiddet tehditleri ciddiye aldığını’ bildirdi.