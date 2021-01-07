ABD'de 4 saatlik Kongre işgali: Washington'da OHAL 15 gün uzatıldı

ABD Washington’da Trump destekçilerinin mitingi sonrasında Kongre binası işgal edildi. 4 saatlik işgal, güvenlik güçleri ile Trump destekçileri arasında sert çatışmalara sahne oldu ve bir kişi vurularak hayatını kaybetti.

ABD’nin başkenti Washington’da Trump destekçilerinin dün gerçekleştirdiği protesto gösterileri kısa sürede çatışmaya dönüştü. Göstericiler, Washington DC'de düzenlenen mitingin ardından, seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği oturumun düzenlendiği Kongre binasını bastı ve 4 saat boyunca işgal etti.

Macron'dan açıklama

Yaşanan çatışmalarda Polis biber gazı ve ses bombaları kullanırken Kongre binasına giren göstericilerden biri, vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın göstericinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'deki olaylara tepki vermediği ve sessiz kaldığı eleştirilerinden sonra açıklamada bulundu.

Macron, Twitter hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Bu 6 Ocak'ta ABD Kongresinin Kasım 2020'deki seçimleri kazanan Başkan Biden'in başkanlığının tescil edileceği oturum sırasında bazı şiddet yanlısı kişiler bir kadını öldürdü ve Amerika demokrasisinin seküler anıtı Kongre binasına girdi. Dünyanın en eski demokrasilerinden birinde görevini devredecek bir cumhurbaşkanının taraftarları meşru bir seçimin sonuçlarına silahlarla meydan okuyorsa bu evrensel bir fikre zarar verir. Washington’ta bugün olanlar ABD’yi yansıtmıyor. ABD, bağımsızlık ve özgürlüğüne yönelik tehditlere rağmen 20. yüzyıldaki iki dünya savaşında da Fransa'nın yanında yer aldı. Bugün Fransa şevk ve kararlılıkla ABD halkının ve yöneticilerini seçmeye, kaderlerini, hayatlarını hür irade ve demokratik seçimlerle belirlemeye çalışan halkların yanında. Bazılarının şiddet ve baskılarına rağmen pes etmeyeceğiz."