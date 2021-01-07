Sabah yazarı Tutar: Bombacı Barack’ın mutant hali Biden, liberal kılıflı kaos stratejisini aktifleştirecek

Sabah gazetesi yazarı Bercan Tutar, 'Bombacı Barack'ın mutant hali Biden' başlıklı bugünkü yazısında ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 'Obama'nın mutant haline benzetildiğini' yazdı.

Biden da dahil olmak üzere yeni yönetimde en kilit mevkilere 'Obama'nın adamlarının getirileceğini' söyleyen Tutar, "Nereden bakılırsa bakılsın Joe Biden'ın adeta bir savaş kabinesi kurduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD siyasetinde Obama ve ona yakın isimleri değerlendiren ve 'liberal kılıflı kaos stratejisinin yeniden aktifleşeceğini' söyleyen Tutar, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Unutmayalım ki bu isimler Nobel Barış Ödülü almasına rağmen tarihe "Barack O'Bomber's/Bombacı Barack" olarak geçen Obama'nın has adamları. Ve yine unutmayalım ki görevdeyken 'ABD tarihinin en uzun süre savaşan başkanı' sıfatı da Obama'ya ait. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Obama-Biden ikilisinin 2008-2016 arasında devreye soktuğu liberal kılıflı kaos stratejisi yeniden aktifleşecek.

'İç savaşların bir numaralı sorumluları'

Demokrasi havariliği yapan Obama- Biden ikilisi, çocuk ve kadınların katledildiği Libya, Yemen, Mısır ve Suriye'deki iç savaşların bir numaralı sorumlularıdır. Arap Baharı'nı boğan bu ikiliydi. Ukrayna'nın bölünmesine yol açan yine bu isimlerdi. Son olarak 2016'da Türkiye'de darbe girişime kalkışanlar yine bunlardı."