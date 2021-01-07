Zuckerberg: Trump'ın Facebook hesabı süresiz olarak kısıtladı

tarafından yapılan açıklamada, "Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarına yönelik kısıtlamayı süresiz olarak uzatma kararı aldık. Barışçıl bir şekilde görev devri gerçekleşene kadar hesapları en az 2 hafta daha bloke edilecek" ifadeleri kulanıldı.

Zuckerberg'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Son 24 saatte yaşanan şok edici olaylar, Başkan Donald Trump'ın kalan görev süresini, iktidarın seçilmiş halefi Joe Biden'a barışçıl ve yasal olarak geçişini baltalamak için kullanmayı planladığını açıkça gösteriyor. Platformunu, destekçilerinin Senato binasındaki eylemlerini kınamak yerine göz yummak için kullanma kararı, ABD'deki ve dünyadaki insanları haklı olarak rahatsız etti. (Trump'ın) dünkü ifadelerini kaldırdık çünkü etkisinin ve niyetinin şiddeti kışkırtmak olduğuna karar verdik.

Seçim sonuçlarının Kongre tarafından onaylanmasının ardından, artık tüm ülke için öncelik, geri kalan 13 gün ve göreve başladıktan sonraki günlerin barış içinde ve demokratik normlara uygun olarak geçmesini sağlamak olmalı.

Son birkaç yıldır, Başkan Trump'ın platformumuzu kendi kurallarımıza uygun şekilde kullanmasına izin verdik, politikalarımızı ihlal ettiğinde içeriğin kaldırılmasını veya etkilenmesini sağladık. Bunu yaptık çünkü halkın siyasi konuşmaya, hatta tartışmalı konuşmaya mümkün olan en geniş erişim hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Ancak mevcut bağlam farklı çünkü demokratik olarak seçilmiş bir hükümete karşı şiddetli ayaklanmayı kışkırtmak için platformumuzun kullanılmasını içeriyor.

Başkanın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Facebook ve Instagram hesaplarına yönelik kısıtlamayı süresiz olarak uzatma kararı aldık. Barışçıl bir şekilde görev devri gerçekleşene kadar hesapları en az 2 hafta daha bloke edilecek."

Ne olmuştu?

Dün Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı. Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saatle 18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saatle 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Trump, ABD Kongresi'nin Biden'ın başkanlığını onaylamasının ardından, seçim sonuçlarını kabul etmese de "düzenli bir geçiş süreci" taahhüdünde bulunmuştu.