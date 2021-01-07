Kayıt
19:39 07 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    ABD Başkanı Donald Trump

    Zuckerberg: Trump'ın Facebook hesabı süresiz olarak kısıtladı

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 510
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1043264486_0:23:2208:1265_1200x675_80_0_0_d023a27320063cac5131e5eef646d2dc.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202101071043535664-zuckerberg-trumpin-hesabini-suresiz-olarak-kisitladi/

    Sosyal medya devlerinden Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını, destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından süresiz engelleyeceğini açıkladı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını tanımayarak bugün başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından, Trump taraftarları başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği oturumun düzenlendiği Kongre binasını bastı.
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    ABD’de kaos: Trump taraftarları Kongre binasını 4 saat boyunca işgal etti
    Zuckerberg tarafından yapılan açıklamada, "Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarına yönelik kısıtlamayı süresiz olarak uzatma kararı aldık. Barışçıl bir şekilde görev devri gerçekleşene kadar hesapları en az 2 hafta daha bloke edilecek" ifadeleri kulanıldı. 

    Zuckerberg'in açıklamasının tamamı şu şekilde: 

    "Son 24 saatte yaşanan şok edici olaylar, Başkan Donald Trump'ın kalan görev süresini, iktidarın seçilmiş halefi Joe Biden'a barışçıl ve yasal olarak geçişini baltalamak için kullanmayı planladığını açıkça gösteriyor. Platformunu, destekçilerinin Senato binasındaki eylemlerini kınamak yerine göz yummak için kullanma kararı, ABD'deki ve dünyadaki insanları haklı olarak rahatsız etti. (Trump'ın) dünkü ifadelerini kaldırdık çünkü etkisinin ve niyetinin şiddeti kışkırtmak olduğuna karar verdik.

    Seçim sonuçlarının Kongre tarafından onaylanmasının ardından, artık tüm ülke için öncelik, geri kalan 13 gün ve göreve başladıktan sonraki günlerin barış içinde ve demokratik normlara uygun olarak geçmesini sağlamak olmalı. 

    Son birkaç yıldır, Başkan Trump'ın platformumuzu kendi kurallarımıza uygun şekilde kullanmasına izin verdik, politikalarımızı ihlal ettiğinde içeriğin kaldırılmasını veya etkilenmesini sağladık. Bunu yaptık çünkü halkın siyasi konuşmaya, hatta tartışmalı konuşmaya mümkün olan en geniş erişim hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Ancak mevcut bağlam farklı çünkü demokratik olarak seçilmiş bir hükümete karşı şiddetli ayaklanmayı kışkırtmak için platformumuzun kullanılmasını içeriyor.  

    Başkanın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Facebook ve Instagram hesaplarına yönelik kısıtlamayı süresiz olarak uzatma kararı aldık. Barışçıl bir şekilde görev devri gerçekleşene kadar hesapları en az 2 hafta daha bloke edilecek."

    Ne olmuştu? 

    Joe Biden'ın başkanlığının tescillendiği ABD Kongresi oturumu
    © REUTERS
    ABD Kongresi resmen tescilledi: Biden, ABD'nin yeni başkanı
    Dün Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı. Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

    Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

    ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

    Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saatle 18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti. 

    ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı. 

    Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti. 

    Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saatle 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

    ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. 

    Trump, ABD Kongresi'nin Biden'ın başkanlığını onaylamasının ardından, seçim sonuçlarını kabul etmese de "düzenli bir geçiş süreci" taahhüdünde bulunmuştu. 

     

     

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Seçim sonuçlarını tescil için toplanan senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleri binadan acilen çıkarıldı.
    ABD Kongresi 200 yıl sonra ilk defa saldırıya uğradı, Trump destekçileri tarafından işgal edildi
    Karikatür
    Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız!
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet