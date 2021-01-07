ABD'de demokrat liderden Trump'a: 'Bu başkan bir gün daha görevde kalmamalı'

Demokrat lider Chuck Schumer, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri tarafından Kongre Binası'na yapılan saldırının ardından, Başkan Trump'ın görevden alınmasına yönelik çağrı yaptı.

ABD'de Senato'nun Demokrat Lideri ve New York Senatörü Chuck Schumer yaptığı açıklamada, Kongre Binası'na yapılan saldırının 'ABD'ye karşı kışkırtılan bir ayaklanma olduğunu' söyledi ve 'Bu başkan bir gün daha görevde kalmamalı' dedi.

Demokrat Senatör Schumer, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kabine'nin Trump'ı derhal görevden alması gerektiğini belirtti.

Chuck Schumer Twitter'dan yaptığı paylaşımda bu ifadeleri kullandı:

"Dün olanlar ABD'ye karşı Başkan Trump'ın kışkırttığı bir ayaklanmaydı. Bu başkan bir gün daha görevde kalmamalıdır.

Bu başkanı görevden almanın en hızlı ve en etkili yolu - bugün yapılabilir - Başkan Yardımcısının derhal 25. değişikliği başlatması olacaktır. Başkan Yardımcısı ve Kabine ayağa kalkmayı reddederse, Kongre, Başkan Trump'ı görevden almak için yeniden toplanmalıdır."

The quickest and most effective way—it can be done today—to remove this president from office would be for the Vice President to immediately invoke the 25th amendment.



If the Vice President and the Cabinet refuse to stand up, Congress must reconvene to impeach President Trump. — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 7, 2021 ​ ​

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