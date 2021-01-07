'Trump'ın Rusya danışmanı Tully görevinden istifa etti'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki Avrupa ve Rusya İşlerinden Sorumlu Kıdemli Direktörü Ryan Tully'nin görevinden istifa ettiği belirtildi.

ABD Kongresi'nde yaşanan olayların ardından Trump'a yakın isimlerden istifa haberleri gelmeye devam ediyor.

Bloomberg'in Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs'un Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa ve Rusya İşlerinden Sorumlu Kıdemli Direktörü Tully görevinden ayrıldı.

Jacobs, "Ryan Tully Ulusal Güvenlik Konseyi'nden istifa etti. Kendisi, Avrupa ve Rusya İşlerinden Sorumlu Kıdemli Direktördü. Tully'nin dün Capitol Hill'de yaşanan olaylardan sonra istifa kararı aldığı söylendi" ifadelerini kullandı.

Bu arada Reuters, üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Tully'nin ardından başka istifaların gelmesinin beklendiğini duyurdu.

Kongre binasındaki olaylar, sadece Demokrat Parti kanadını değil Trump'a yakın isimlerin de tepkisini çekmişti. ABD'nin Kuzey İrlanda Özel Temsilcisi Mick Mulvaney bugün görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

ABD Ticaret Bakanlığı İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Müsteşar Yardımcısı John Costello istifasını açıklayan bir diğer isim olmuştu.